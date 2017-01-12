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США отвергли факт ознакомления Трампа с якобы собранным РФ компроматом

Есть обновление от 05:39

Информацию о собранных российской разведкой данных называют неподтвержденной

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Руководство разведки США не передавало Дональду Трампу письменного резюме, в котором якобы приведены доказательства сбора Россией компромата на избранного президента США, передает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в переходной команде.

"Трамп не получал никакого резюме с неподтвержденной информацией о том, что российские агенты собрали компрометирующие сведения о нем финансового и интимного характера", - сказал источник. По его словам, представители разведки США, устроившие брифинг для Трампа в минувшую пятницу, упоминали данные выводы вслух. Источник отметил, что это было затронуто вскользь.

Он также добавил, что разведсообщество хотело предупредить избранного президента о том, что подобные утверждения широко распространились, и многие СМИ ухватились за этот сюжет.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на лиц, имеющих доступ к секретной информации, сообщил, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российский агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Трампа.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Он представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор - бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и Нацразведки США. ФБР называло этот источник "заслуживающим доверия". При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.

Записки составлялись для оппонентов Трампа: в них содержатся сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спецслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Трампа в Москве российские спецслужбы собирали на него компромат с целью шантажа, в частности, прослушивали президентский номер в отеле "Ритц Карлтон", куда Трамп приглашал проституток.

Теги: США, Дональд Трамп
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