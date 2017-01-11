Главные новости
В РоссииЭкс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на ТрампаЭкономикаВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторожденийЭкономикаСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
В России

Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа

По словам Ковалева, он не припомнит, когда еще так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политика

Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа
Фото: ТАСС, Александра Мудрац

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Федеральной службы безопасности, депутат Госдумы Николай Ковалев назвал ложными сообщения ряда западных СМИ о сборе Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

"Нет, конечно, компромата", - заявил Ковалев "Интерфаксу" в среду.

Комментируя публикации о том, что собирать компромат на Трампа начали еще в период, когда он приезжал в Москву в качестве организатора конкурса красоты, экс-глава ФСБ заметил: "Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты - кому это интересно? Такой практики - я могу сослаться на свой опыт работы - у нас в России нет".

По словам Ковалева, он не припомнит, когда ещё так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политика. "Такое ощущение, что администрация Обамы бросила все силы на компрометацию победителя президентской гонки, и в этой борьбе они считают, что все средства хороши", - сказал депутат. Впрочем, полагает он, "сейчас у нас такое время, что любой компромат только в плюс противнику". "У них на родине хватает у самих компромата, так пусть сами в этом и разбираются. А использовать в своей политической борьбе Россию, по меньшей мере, некорректно", - подчеркнул парламентарий.

В миреРазведка США доложила Трампу о сборе Россией компромата против негоРазведка США доложила Трампу о сборе Россией компромата против негоЧитать подробнее

Ранее телеканал CNN со ссылкой на людей, имеющих доступ к секретной информации, сообщил, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Дональду Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российский агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного американского президента. Выводы частично основываются на свидетельствах, представленных бывшим сотрудником британской разведки.

Одна из причин, по которой руководство разведки США пошло на такой шаг, включив резюме в документы брифинга, было намерение показать избранному президенту Трампу, что подобные обвинения, в которых фигурирует он сам, циркулируют между разведкой, высокопоставленными членами конгресса и другими официальными лицами правительства в Вашингтоне, заявили источники телеканала.

По информации телеканала, в резюме говорится, что Россия подготовила компромат на обоих кандидатов президенты США, но распространила только сведения, вредящие Хиллари Клинтон и Демократической партии.

В документе также содержатся выводы о том, что в ходе предвыборной кампании доверенные лица Трампа обменивались информацией через посредников с российским правительством, рассказали CNN два представителя американских спецслужб.

В миреBuzzFeed опубликовал источник "российского" компромата на ТрампаBuzzFeed опубликовал источник "российского" компромата на ТрампаЧитать подробнее

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены данные о сборе Россией компромата на Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Документ представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор - бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и нацразведки. ФБР называло этот источник заслуживающим доверия. При этом BuzzFeed указал на неточности и явные ошибки в документе.

Записки составлялись для оппонентов Трампа: в них содержатся сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спесцслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Д.Трампа в Москве российские спецслужбы якобы собирали на него компромат с целью шантажа. В частности, прослушивали президентский номер в отеле "Ритц Карлтон", куда Д.Трамп якобы приглашал проституток.

Опубликованный в СМИ документ, содержащий информацию о возможном компромате российских агентов на Трампа, неправдоподобен, заявила организация WikiLeaks. "35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны", - говорится в сообщении организации в твиттере.

В миреТрампу не передавали данные о сборе Россией компромата на негоЧитать подробнее

Трамп уже успел отреагировать на статью, назвав ее лживой. "Сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами в своем твиттере, а позже приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.

Межу тем советник будущего главы государства Келлиан Конуэй заявила, что Трамп не был осведомлен о приложении к докладу спецслужб США, в котором говорилось о сборе РФ компромата на него. "Он сказал, что не осведомлен об этом", - приводит слова Конуэй американская газета The Hill.

Теги: ФСБ, Николай Ковалев, Дональд Трамп, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
Общая сумма материальных ценностей - около 500 млн рублейПодробнее
Под арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублейПод арестом по делу Улюкаева оказались 15 объектов недвижимости и 0,5 млрд рублей
В Следственном комитете рассказали, что всего по нескольким резонансным уголовным делам арестовано имущество на 18 млрд рублейПодробнее
Исаакиевский собор передадут Русской православной церквиИсаакиевский собор передадут Русской православной церкви
В правительстве Петербурга заверяют, что храм сохранит музейную функциюПодробнее
Навальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера КунгуроваНавальный решил защищать в ЕСПЧ Носика и блогера Кунгурова
Истцы намерены обжаловать в Страсбургском суде решения российских судов по заведенным против них уголовным деламПодробнее
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Ограничение свободы передвижения бывшего министра продлено до 15 апреляПодробнее
Срок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 маяСрок следствия по делу Алексея Улюкаева продлен до 15 мая
В ходе заседания суда Улюкаев попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыездеПодробнее
Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"Луговой и Ковтун не увидели смысла во включении их в "список Магнитского"
По словам депутата Лугового, интриги было бы больше, если бы его внесли в "список Макларена", в котором фигурируют якобы употреблявшие допинг российские спортсменыПодробнее
В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что крушение произошло из-за ошибки пилотирования и перегрузаПодробнее
Минкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"Минкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"
В ведомстве заявили, что вероятность существования таких войск равна 50%: может, они есть, а может, их и нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 января6 фото
10 января
Фотохроника 10 января
Международный автосалон в Детройте14 фото
10 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на ТрампаЭкономикаВ России в 2016 году открыли 40 нефтегазовых месторожденийЭкономикаСуд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металловВ миреБарак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью
Прощальная речь Обамы
Церковь пообещала развивать музейную деятельность в Исаакиевском соборе
Савченко обнародовала скорректированные списки осужденных на Украине россиян
ИГ и талибы объявили друг другу "священную войну"
Суд арестовал принадлежащие Улюкаеву деньги и монеты из драгоценных металлов
В начале торгов среды рубль проявил стабильность к бивалютной корзине
Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи