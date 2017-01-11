Экс-глава ФСБ Ковалев опроверг сбор Россией компромата на Трампа

По словам Ковалева, он не припомнит, когда еще так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политика

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Федеральной службы безопасности, депутат Госдумы Николай Ковалев назвал ложными сообщения ряда западных СМИ о сборе Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

"Нет, конечно, компромата", - заявил Ковалев "Интерфаксу" в среду.

Комментируя публикации о том, что собирать компромат на Трампа начали еще в период, когда он приезжал в Москву в качестве организатора конкурса красоты, экс-глава ФСБ заметил: "Собирать компромат на человека, который приехал и занимался проведением конкурса красоты - кому это интересно? Такой практики - я могу сослаться на свой опыт работы - у нас в России нет".

По словам Ковалева, он не припомнит, когда ещё так, по всем линиям, пытались скомпрометировать политика. "Такое ощущение, что администрация Обамы бросила все силы на компрометацию победителя президентской гонки, и в этой борьбе они считают, что все средства хороши", - сказал депутат. Впрочем, полагает он, "сейчас у нас такое время, что любой компромат только в плюс противнику". "У них на родине хватает у самих компромата, так пусть сами в этом и разбираются. А использовать в своей политической борьбе Россию, по меньшей мере, некорректно", - подчеркнул парламентарий.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на людей, имеющих доступ к секретной информации, сообщил, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Дональду Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российский агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими избранного американского президента. Выводы частично основываются на свидетельствах, представленных бывшим сотрудником британской разведки.

Одна из причин, по которой руководство разведки США пошло на такой шаг, включив резюме в документы брифинга, было намерение показать избранному президенту Трампу, что подобные обвинения, в которых фигурирует он сам, циркулируют между разведкой, высокопоставленными членами конгресса и другими официальными лицами правительства в Вашингтоне, заявили источники телеканала.

По информации телеканала, в резюме говорится, что Россия подготовила компромат на обоих кандидатов президенты США, но распространила только сведения, вредящие Хиллари Клинтон и Демократической партии.

В документе также содержатся выводы о том, что в ходе предвыборной кампании доверенные лица Трампа обменивались информацией через посредников с российским правительством, рассказали CNN два представителя американских спецслужб.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены данные о сборе Россией компромата на Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Документ представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как утверждает портал, их автор - бывший сотрудник британской разведки, на которого ссылались в своем отчете руководители ФБР, ЦРУ, АНБ и нацразведки. ФБР называло этот источник заслуживающим доверия. При этом BuzzFeed указал на неточности и явные ошибки в документе.

Записки составлялись для оппонентов Трампа: в них содержатся сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спесцслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Д.Трампа в Москве российские спецслужбы якобы собирали на него компромат с целью шантажа. В частности, прослушивали президентский номер в отеле "Ритц Карлтон", куда Д.Трамп якобы приглашал проституток.

Опубликованный в СМИ документ, содержащий информацию о возможном компромате российских агентов на Трампа, неправдоподобен, заявила организация WikiLeaks. "35-страничный файл PDF о Трампе, опубликованный Buzzfeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны", - говорится в сообщении организации в твиттере.

Трамп уже успел отреагировать на статью, назвав ее лживой. "Сфабрикованные новости - тотальная политическая охота на ведьм!", - написал он заглавными буквами в своем твиттере, а позже приложил ссылку на статью, называющую публикацию BuzzFeed нарушением журналистской этики.

Межу тем советник будущего главы государства Келлиан Конуэй заявила, что Трамп не был осведомлен о приложении к докладу спецслужб США, в котором говорилось о сборе РФ компромата на него. "Он сказал, что не осведомлен об этом", - приводит слова Конуэй американская газета The Hill.