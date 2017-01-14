Минобороны РФ раскритиковало ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо

Как отметили в военном ведомстве, после освобождения города международные организации потеряли к нему интерес

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России в субботу обратило внимание международных организаций, в том числе структур ООН, на необходимость оказать гуманитарную помощь населению Алеппо после освобождения города от боевиков.

"Складывается впечатление, что многие гуманитарные организации, которые ранее якобы прорывались с гуманитарной помощью в осажденный Алеппо, после освобождения города в одночасье потеряли к нему всякий интерес вместе с желанием помочь", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сказал, что после освобождения Алеппо прошел месяц, однако со стороны международных гуманитарных организаций реальная помощь гражданскому населению не оказывается.

"Тем временем мирная жизнь в городе восстанавливается. Жители, рискуя жизнями, возвращаются в свои дома и зачастую самостоятельно занимаются их разминированием от оставшихся после боевиков самодельных взрывных устройств", - сообщил Конашенков.

Он заявил: "Просто удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц, не поступает инициатив об оказании помощи жителям города".

"Знают ли в службе Организации Объединенных наций по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают", - сказал Конашенков.

"Знают об этом представители ЮНИСЕФ и Управления по координации гуманитарной деятельности, которые являются ключевыми органами ООН по оказанию помощи детям и взрослым, пострадавшим в результате боевых действий", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в настоящее время основную помощь жители Алеппо получают от российского Центра по примирению враждующих сторон, Международного комитета Красного Креста и сирийского общества Красного Полумесяца. "Мирным жителям регулярно доставляются медикаменты, продукты питания, питьевая вода, гигиенические принадлежности и теплые вещи, а также оказывается медицинская помощь", - сообщил генерал.

Конашенков заявил, что "резкое забывание темы оказания помощи жителям Алеппо" со стороны международных гуманитарных организаций вызывает удивление.

Сирийское военное командование в конце декабря объявило о полном освобождении Алеппо от боевиков.

Военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ ведут очистку восточных кварталов Алеппо от боеприпасов.

С 30 декабря в Сирии действует режим перемирия. Договоренность об этом была достигнута при участии РФ и Турции. По данным Минобороны РФ, к перемирию присоединились сирийские вооруженные группировки численностью более 60 тыс. человек.