В Сирии авиагруппу РФ на "Хмеймиме" продолжат прикрывать С-400 и "Панцири"

По словам источника, Россия сохранит авиагруппу в Сирии, как и мощную систему ПВО

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - После сокращения группировки Вооруженных сил РФ в Сирии Россия сохранит на аэродроме "Хмеймим" мощную систему противовоздушной обороны, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"От ударов с воздуха аэродром "Хмеймим" по-прежнему будут прикрывать зенитные ракетные системы С-400, а также современные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", - сказал он.

По его словам, весь периметр аэродрома, находящийся под присмотром военной полиции, оборудован самыми современными техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Кроме того, по данным источника, сокращение российской группировки в Сирии не затронет зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы "Бастион".

"Прикрытие с воздуха и моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и дальше будет обеспечиваться зенитно-ракетными системами С-300, а также береговыми ракетными комплексами "Бастион" с крылатыми ракетами", - сказал источник.

ЗРС С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективной защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия. ЗРПК "Панцирь-С" производства холдинга "Высокоточные комплексы" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от средств воздушного нападения условного противника. Также "Панцирь-С" может осуществлять защиту обороняемых объектов от наземных и надводных угроз. Главная особенность комплекса - его возможности в считанные секунды обнаружить и уничтожить любой самолет, вертолет, авиабомбу или баллистическую ракету.

30 декабря 2016 года в Сирии начал действовать новый режим перемирия.

Российское военное руководство объявило о сокращении группировки ВС РФ в Сирии. Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа.

На территорию России, по официальным данным Минобороны, перебазированы шесть первые шесть бомбардировщиков Су-24, запланирован вывод других летательных аппаратов.