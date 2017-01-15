Россия после сокращения сил в Сирии сохранит авиагруппу на Хмеймиме

Также, по данным источника "Интерфакса", у РФ также останется модернизированный пункт ВМФ в Тартусе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия сокращает группировку Вооруженных сил в Сирии до уровня, который необходим для обеспечения боеспособности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"После сокращения российской группировки войск в Сирии у России остается в этой стране два достаточно серьезных военных объекта: российская авиагруппа на аэродроме "Хмеймим" и значительно расширенный и модернизированный пункт материально-технического обеспечения и ремонта в городе Тартус", - сказал он.

По его словам, аэродром "Хмеймим" действует как полноценная авиационная база, укомплектованная всеми необходимыми штатными подразделениями для выполнения боевых задач и обеспечения жизнедеятельности в автономном режиме.

30 декабря 2016 года в Сирии начал действовать новый режим перемирия.

Российское военное руководство объявило о сокращении группировки ВС РФ в Сирии.

Средиземное море покидает российская корабельная авианосная ударная группа.

На территорию России, по официальным данным Минобороны, перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24, запланирован вывод других летательных аппаратов.