Аэропорт Бишкека возобновил прием и отправку самолетов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Манас" в Киргизии, который был закрыт в понедельник утром из-за крушения грузового "Боинга 747-400", возобновил работу в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе аэропорта.

По словам собеседника агентства, на данный момент аэропорт принимает и выпускает воздушные суда.

В свою очередь в правительстве Киргизии сообщили "Интерфаксу", что на месте крушения "Боинга", в полутора-двух километрах от аэропорта Бишкека, продолжаются аварийно-спасательные работы, ведутся поиски выживших под руинами домов.

По предварительной информации, поисковые работы планируется вести в том числе и в ночное время суток.

Грузовой самолет "Боинг-747-400" разбился рано утром 16 января при заходе на посадку в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет упал на дачный поселок, погибли все четверо членов экипажа и десятки жителей поселка. Число жертв катастрофы превысило 30 человек.