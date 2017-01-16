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В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

К работам на месте авиакатастрофы под Бишкеком подключили более тысячи человек

Есть обновление от 10:29

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На месте крушения грузового самолета "Боинг-747" авиакомпании Turkish Airlines под Бишкеком работает более тысячи сотрудников МЧС, МВД, Национальной гвардии и Минздрава, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев на месте происшествия.

"На месте происшествия работают 300 спасателей МЧС, 500 сотрудников МВД, 90 военнослужащих Национальной гвардии, 60 сотрудников министерства здравоохранения и около 100 сотрудников министерства транспорта. В общей сложности функционируют 14 бригад и 20 единиц техники", - добавил он.

"Самолет раскололо на три-четыре части, его развернуло при падении, фрагменты тел погибших разбросаны по периметру", - сказал вице-премьер.

"Крушение самолета произошло в 07:17 по местному времени. До этого 11 самолетов совершили удачную посадку", - заявил киргизский премьер-министр.

Как сообщалось, грузовой самолет разбился при заходе на посадку в 1,5-2км от взлетно-посадочной полосы киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок, в результате чего погибли 32 человека, включая четырех членов экипажа. По предварительным данным, версия теракта исключается.

Крушение "Боинга" под Бишкеком

6 фотографий
Теги: Киргизия, Бишкек, Боинг-747, Turkish Airlines
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