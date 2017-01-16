Владельцем разбившегося под Бишкеком "Боинга" была "АвиаКаргоТюрк"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Разбившийся недалеко от киргизского аэропорта "Манас" грузовой самолет "Боинг 747-400" принадлежал авиакомпании "АвиаКаргоТюрк" (АСТ) и был арендован Turkish Airlines, уточнили в понедельник "Интерфаксу" в правительственном штабе по изучению причин катастрофы.

По словам собеседника агентства, "грузовой самолет "Боинг-747-400"принадлежит компании "АСТ" и зарегистрирован в Турции, а "Турецкие авиалинии" арендовали у данной авиакомпании этот самолет для перевозки грузов".

Собеседник агентства добавил, что "экипаж составлял четыре человека, самолет перевозил 85 тонн груза". "По предварительным данным, это были товары народного потребления", - добавил он.

Ранее сообщалось, что разбившийся самолет относился к авиакомпании Turkish Airlines. Позднее в пресс-центре этой авиакомпании подтвердили, что самолет на самом деле принадлежал Avia Cargo Turkish.

Грузовой "Боинг", который следовал из Гонконга в Бишкек, разбился в понедельник около 7:00 понедельника (4:00 по Москве) вблизи бишкекского аэропорта "Манас". Воздушное судно упало на поселок "Дача", погибли более 30 человек, в том числе четыре члена экипажа.