Представители МАК, Киргизии и Турции будут расследовать катастрофу под Бишкеком

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Авиакатастрофа вблизи аэропорта "Манас" будет расследоваться согласно авиационным правилам Киргизии, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в киргизском Агентстве гражданской авиации (АГА).

По словам собеседника агентства, "данная авиакатастрофа будет расследоваться в соответствии с авиационными правилами Киргизии - "Расследование авиационных происшествий и инцидентов".

"Агентство гражданской авиации республики направит уведомления об авиационном происшествии в ИКАО (Международная организация гражданской авиации), МАК (Межгосударственный авиационный комитет), авиационным властям Турции, а также государству-разработчику воздушного судна", - сказал источник.

"Органом по расследованию в соответствии делегированным полномочиями является МАК СНГ. Создается комиссия по расследованию, которая будет состоять из преимущественно из экспертов АГА, МАК и возможно представителей авиационных властей Турции. Члены оперативного штаба, созданного сегодня утром правительством Киргизии, будут также оказывать всяческое содействие", - пояснили в АГА Киргизии.

Грузовой "Боинг-747-400" разбился рано утром 16 января при заходе на посадку в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет упал на дачный поселок, погибли все четверо членов экипажа и десятки жителей поселка. Число жертв катастрофы превысило 30 человек.

По словам генерального директора "Кыргызаэронавигация" Улукбека Рахманова, на момент приземления самолета видимость была нормальной, в связи с чем было дано разрешение на его посадку.