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Ле Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в случае своей победы на выборах намерена восстановить нормальные отношения с Россией и признать Крым российским.

"Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", - сказала Ле Пен в интервью, которое публикует во вторник газета "Известия".

Кандидат в президенты Франции также заявила, что всегда призывала к мирному решению украинского вопроса. "В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон", - сказала Ле Пен.

Кроме того, она назвала "бессмысленными" антироссийские санкции. "Санкции - это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех", - подчеркнула кандидат в президенты Франции.

"Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. Моя цель состоит в том, чтобы сделать Францию свободной, независимой и уважаемой", - заявила Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

Теги: Марин Ле Пен, Франция, Крым
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