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Больше половины американцев положительно оценили правление Обамы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения президента США Барака Обамы накануне окончания его срока составил 58%, свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup, опубликованные в понедельник на его сайте.

Отмечается, что это один из самых высоких показателей за оба президентских срока Обамы. Выше его оценивали только в период так называемого "медового месяца" - сразу после избрания в 2009 году. Тогда в его пользу высказалось 78% процентов американцев. Нижней отметки рейтинг Обамы достиг в 2014 году, составив 42%.

Авторы исследования отмечают, что действующий президент оставляет своей пост с лучшими показателями, чем его предшественник, Джордж Буш-младший: на момент сложения полномочий его деятельность одобряли лишь 40% опрошенных.

Первая леди США Мишель Обама также покидает Белый дом на пике популярности, заслужив одобрение 68% американцев.

Теги: Барак Обама, США
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