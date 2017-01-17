Глава МИД Казахстана на днях посетит Москву

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов намеревается в ближайшее время совершить визит в Москву.

"Мы с вами обязательно пообщаемся, тем более на днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву. Вы - одни из первых, кто об этом узнает", - сказал Абдрахманов журналистам во вторник в Астане, отвечая на вопрос о подготовке площадки для межсирийских переговоров.

Глава МИД Казахстана не стал комментировать вопрос о дате проведения переговоров в Астане. По его словам, информация по этому поводу станет доступной после того, как станут "известны детали".

"Мы представляем площадку для переговоров в соответствии с обращением уважаемых президентов России и Турции. Все организационные вопросы будут объяснены после того, как станет известен состав участников", - добавил министр.