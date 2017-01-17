МВД Киргизии исключило версию теракта при крушении "Боинга"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Взрывчатых веществ на месте крушения грузового "Боинга 747-400" турецкой авиакомпании вблизи аэропорта "Манас" не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы министерства внутренних дел Киргизии Бакыт Сеитов.

"Никаких взрывчатых веществ в упавшем самолете не обнаружено. Согласно данным, которыми мы сейчас обладаем, мы исключаем версию теракта", - сказал собеседник агентства.

Накануне первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, крушение самолета произошло по вине экипажа. "Экипаж уже на протяжении четырех месяцев совершал полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, опыт у них был", - сказал он и отметил, что, "об окончательной версии причины катастрофы можно говорить только после соответствующей экспертизы МАК".

Грузовой "Боинг-747-400", который принадлежал турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек - в основном, жители населенного пункта.