Главные новости
ЭкономикаРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойВ РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах
В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

МВД Киргизии исключило версию теракта при крушении "Боинга"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Взрывчатых веществ на месте крушения грузового "Боинга 747-400" турецкой авиакомпании вблизи аэропорта "Манас" не обнаружено, сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник пресс-службы министерства внутренних дел Киргизии Бакыт Сеитов.

В миреЧисло погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человекЧитать подробнее

"Никаких взрывчатых веществ в упавшем самолете не обнаружено. Согласно данным, которыми мы сейчас обладаем, мы исключаем версию теракта", - сказал собеседник агентства.

Накануне первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, крушение самолета произошло по вине экипажа. "Экипаж уже на протяжении четырех месяцев совершал полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, опыт у них был", - сказал он и отметил, что, "об окончательной версии причины катастрофы можно говорить только после соответствующей экспертизы МАК".

Грузовой "Боинг-747-400", который принадлежал турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек - в основном, жители населенного пункта.

Крушение "Боинга" под Бишкеком

6 фотографий
Теги: Киргизия, Боинг, Бишкек
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Поисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ БишкекаПоисковые работы возобновились на месте крушения "Боинга" близ Бишкека
Вторник объявлен в Киргизии днем траура по жертвам авиакатастрофыПодробнее
Ле Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Франции также назвала бессмысленными антироссийские санкцииПодробнее
В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе СтамбулаВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
Сообщается, что подозреваемый, которого не могли найти больше двух недель, скрывался в квартире у знакомогоПодробнее
Скончался последний побывавший на поверхности Луны астронавтСкончался последний побывавший на поверхности Луны астронавт
Он был командиром "Аполлона-17", который выполнил последнюю лунную экспедицию в истории человечества в 1972 годуПодробнее
Госсекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес МеркельГоссекретарь США назвал неподобающей критику Трампа в адрес Меркель
Керри назвал канцлера Германии одним из сильнейших союзников АмерикиПодробнее
Киев подал в Международный суд ООН иск против РоссииКиев подал в Международный суд ООН иск против России
На Украине утверждают, что РФ нарушила положения международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминацииПодробнее
Опознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под БишкекомОпознаны тела 32 жертв крушения "Боинга" под Бишкеком
Авиакатастрофа произошла утром в понедельник рядом с аэропортом "Манас"Подробнее
Порошенко поручил передать в суд ООН иск против РоссииПорошенко поручил передать в суд ООН иск против России
По мнению украинского президента, живущие в Крыму и в Донбассе люди "подвергаются пыткам и преследованиям"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаРФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикойВ РоссииГлава Минтруда пообещал россиянам рост зарплатВ миреЛе Пен пообещала признать Крым частью России в случае победы на выборахВ миреВ Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
МВД Киргизии исключило версию теракта при крушении "Боинга"
Число погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек
Малкин забросил три шайбы "Вашингтону" в НХЛ
РФ опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой
СМИ сообщили о намерении Лондона выйти из единого европейского рынка
Александр Мамут собрался купить сеть кинотеатров "Синема парк"
Найдено тело четвертого пилота разбившегося под Бишкеком "Боинга"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи