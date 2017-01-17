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Найдено тело четвертого пилота разбившегося под Бишкеком "Боинга"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На месте крушения "Боинга" под Бишкеком найдено тело четвертого пилота, сообщил "Интерфаксу" во вторник министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"Буквально полчаса назад было обнаружено тело четвертого пилота, который является гражданином Турции. На данный момент, включая найденные и опознанные ранее фрагменты тел, число погибших составляет 37 человек", - заявил он.

В пресс-службе МЧС Киргизии в свою очередь сообщили, что, "тело четвертого члена экипажа самолета отправлено в республиканский центр судебно-медицинских экспертиз".

Ранее в Минздраве "Интерфаксу" сообщали, что в понедельник в морг были доставлены тела троих пилотов.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли более 30 человек, включая четырех членов экипажа, большинство жертв катастрофы находились на земле.

Теги: Бишкек, Киргизия
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