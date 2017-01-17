СМИ сообщили о связи стрелка из аэропорта Флориды с ИГ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Эстебан Сантьяго, обвиняемый в стрельбе в аэропорту американского города Форт-Лодердейл в штате Флорида, действовал от имени террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает CNN. Об этом обвиняемый сообщил сотрудникам ФБР во время допроса. Он также рассказал, что общался с другими радикалами, которые рассказывали ему о своих планах нападений.

CNN напоминает, что группировка "Исламское государство" не брала на себя ответственность за нападение во Флориде.

Как сообщалось, в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл 6 января погибли пять человек, и еще восемь получили ранения. Стрелка арестовали на месте преступления.

По данным американских СМИ, Сантьяго - бывший служащий Национальной гвардии США. Он отслужил шесть лет в Пуэрто-Рико и еще один год в Ираке. Также СМИ сообщали, что у Сантьяго ранее были диагностированы проблемы с психикой.