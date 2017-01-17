Cамолет ВМС США отследил перемещение авианосной группы РФ в Средиземноморье

Предполагается, что в среду "Адмирал Кузнецов" пройдет через Гибралтарский пролив в Атлантику

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник провел разведывательный полет в районе предположительного нахождения в западном Средиземноморье авианосной ударной группы Северного флота, возвращающейся на базу в Североморске, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 168852 и позывным PEL33, вылетевший с авиабазы в Роте (Испания), во вторник днем осуществлял патрульный полет к северу от испанского острова Альборан, который расположен приблизительно в 220 км к востоку от Гибралтара. Именно там, по утверждению гибралтарских сайтов, в начале дня вторника находились российские корабли.

Согласно сведениям западных авиационных сайтов, не исключено, что уже в среду российская авианосная группа, которая возвращается на базу в Североморске после завершения похода в Средиземноморье, пройдет через Гибралтар в Атлантику.

Группу возглавляет тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", в составе группы тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Его палубная авиация принимала участие в военной операции в Сирии.

По данным испанской газеты ABC, ссылающейся на военные источники, во время прохождения близ испанских берегов за российской авианосной группой следит патрульный корабль ВМС Испании "Касадора".

Позднее российскую авианосную группу готовятся сопровождать и корабли ВМФ Великобритании. По данным газеты Daily Telegraph, для этой миссии британское командование привело в состояние готовности один эсминец и один фрегат. Издание указывает, что авианосная группа РФ в ближайшую неделю должна проследовать мимо берегов Великобритании по пути в Североморск.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил ранее, что авианосная группа покидает Средиземное море в рамках сокращения группировки Вооружённых сил РФ в Сирии. Это связано с перемирием, которое действует в Сирии с 30 декабря прошлого года.