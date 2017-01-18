Первый замглавы СММ ОБСЕ проинспектирует линию разграничения в Донбассе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг посетит восточную Украину 18-27 января. Как сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ, Хуг планирует оценить ситуацию по безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Кроме того, первый замглавы СММ ОБСЕ намерен оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать "все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации", говорится в сообщении.