Ассанж и Сноуден приветствовали смягчение наказания информатору WikiLeaks

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден приветствовали новость о том, что бывший информатор организации Челси Мэннинг выйдет на свободу через несколько месяцев, и поблагодарили тех, кто боролся за смягчение ему наказания.

"Ассанж: Спасибо вам, кто боролся за смягчение наказания Челси Меннинг. Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" WikiLeaks.

Сноуден также выразил у себя в микроблоге в "Твиттере" благодарность тем, проводил кампанию в поддержку смягчения наказания бывшему информатору WikiLeaks "в эти трудные последние годы", отметив, что именно они "сделали это реальностью".

"Пусть это будет сказано здесь со всей искренностью, с добрым сердцем: Спасибо, Обама", - добавил он.

Ранее стало известно, что президент США Барак Обама смягчил наказание бывшему информатору WikiLeaks. 17 мая 2017 года она официально выйдет на свободу.