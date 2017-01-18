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РФ выразила готовность содействовать гуманитарным организациям в Сирии

В Минобороны призывают международные организации помочь медикаментами 73 наиболее нуждающимся населенным пунктам в Сирии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минобороны России призывает международные гуманитарные организации, откликнувшиеся на призыв российского военного ведомства помочь нуждающимся сирийцам, оказать реальную помощь медикаментами и лекарствами 73 населенным пунктам в Сирии , потребности которых не покрываются помощью со стороны России.

"В конце прошлой недели Минобороны России обратилось с призывом к ведущим международным гуманитарным организациям приступить к оказанию реальной гуманитарной помощи сирийскому народу", - сказал "Интерфаксу" в среду официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вызвали искреннее удовлетворение оперативные отклики на этот призыв со стороны директора-исполнителя Всемирной продовольственной программы (WFP) Эрферина Кузена, гендиректора ЮНИСЕФ Энтони Лэйка, заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора гуманитарной помощи Стивена О'Брайена, гендиректора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан и верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди", - добавил он.

По словам Конашенкова, указанные организации выразили желание направить помощь более 5 миллионам сирийцев, посетовав, что не имеют возможности сделать это немедленно.

"Минобороны России призывает откликнувшиеся международные гуманитарные подразделения начать оказание реальной помощи сирийскому народу с направления медикаментов и лекарств в наиболее нуждающиеся в них сейчас 73 населенных пункта. Объемы оказываемой помощи этим населенным пунктам со стороны России пока не покрывают имеющейся потребности жителей этих населенных пунктов в медикаментах и лекарствах", - заявил представитель Минобороны РФ. Он отметил, что полный список этих 73 населенных пунктов опубликован на сайте военного ведомства.

"Со своей стороны, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии готов согласовать с сирийскими властями приём заявок на доставку медицинской помощи, организовать её встречу на аэродроме "Хмеймим", а также обеспечить транспортировку грузов международных организаций в сирийские населенные пункты", - сказал Конашенков.

Теги: Россия, Сирия
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