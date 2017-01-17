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Россия выведет из Сирии еще четыре бомбардировщика Су-24

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время выведет из Сирии еще четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, кроме того, в РФ вернутся врачи медицинского отряда специального назначения, сообщил во вторник командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения", - сказал он на митинге на аэродроме "Хмеймим".

"В соответствие с решением Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина продолжается сокращение состава нашей группировки вооруженных сил в САР", - сказал генерал.

На прошлой неделе российские военные сообщили, что на территорию РФ с аэродрома "Хмеймим" перебазированы первые шесть бомбардировщиков Су-24.

30 декабря 2016 года в Сирии начал действовать новый режим перемирия. Российское военное руководство объявило о сокращении группировки ВС РФ в Сирии. Средиземное море также покидает российская корабельная авианосная ударная группа Северного флота. Вместе с ней в РФ возвращаются более 40 летательных аппаратов корабельной авиации.

Сокращение российской группировки в Сирии не затронет зенитные ракетные системы С-300 и береговые комплексы "Бастион". Они будут прикрывать пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе.

Теги: РФ, Сирия, Су-24
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