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Русскоговорящих школьников в Эстонии проверяют на лояльность государству

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В русскоязычных школах Эстонии на уроках "Государственная оборона" началась проверка учащихся на лояльность.

15-летним подросткам предлагается заполнить анкету, в которой ответить на вопрос об отношении к военизированной добровольческой организации Kaitseliit, пишет в среду газета Postimees.

На выбор предлагаются такие эпитеты организации: надежная, враждебная, мирная, бессмысленная, патриотичная, националистическая безразличная, настораживающая и объединяющая.

Предлагается также ответить на вопросы: "Как ты в целом оцениваешь членство Эстонии в Европейском союзе?", "Считаешь ли ты, что Россия может представлять реальную угрозу безопасности Эстонии?", "Я поддерживаю постоянное присутствие на территории Эстонии военных союзников...", "Как ты считаешь, для чего военные союзники находятся на территории Эстонии?". На последний вопрос есть вариант ответа: "Для провокации России".

Школьникам рекомендовано также ответить на вопросы: "Как ты считаешь, кто несет наибольшую ответственность за конфликт на Украине", "Что должен сделать Евросоюз с санкциями против России", и другие им подобные.

Отвечая на запросы возмущенных родителей, считающих, что таким образом проверяется и лояльность всей семьи, директор Таллиннской гуманитарной гимназии Лууле Кёслер сказала, что запрос на проведение исследования поступил из государственного Международного центра обороны и безопасности.

При этом школьникам не разрешалось отвечать вместе с родителями, поскольку "влияние постороннего человека негативно отразится на результатах этого исследования", пояснил один из организаторов опроса, член правления Международного центра обороны и исследований Дмитрий Теперик. По его мнению, в исследовании нет ничего необычного, просто "кто-то пытается сделать из мухи слона".

"Все анкеты заполняются на добровольной основе и анонимно. Люди могут отказаться отвечать на анкету - как целиком, так и на некоторые ее вопросы", рассказал он.

Однако издание выразило сомнение в добровольности участия в опросе, так как школьники привыкли доверять учителям и их просьбы они воспринимают как распоряжения.

Теги: Эстония, Россия
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