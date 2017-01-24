Эстонский премьер рассказал о возможностях решения проблемы неграждан

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В рамках действующей правительственной коалиции, состоящей из трех партий, нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства, считает премьер-министр Эстонии, лидер Центристской партии Юри Ратас.

В интервью "Радио Свобода" глава правительства заявил, что, по его мнению, вопрос о гражданстве будет играть важную роль на следующих выборах.

"Во-первых, все жители Эстонии важны для нашей партии независимо от того, говорят ли они по-русски или по-эстонски. Я очень хорошо знаю, что есть проблема, касающаяся гражданства - у многих людей в Эстонии так называемые серые паспорта. Мы считаем ненормальной ситуацию, когда у жителей страны нет гражданства, и один пункт в нашей программе говорит, что все люди, которые прожили здесь более 25 лет, должны получить эстонский паспорт. Но мы все знаем, что сейчас в коалицию входят три партнера, и этого сейчас добиться невозможно. Это может стать конкретной целью на следующих парламентских выборах. Но и сейчас вместе с новой коалицией мы делаем маленькие шаги. Например, в семье, где у родителей разные паспорта - серый паспорт и паспорт другого государства - дети могут получить эстонский паспорт", - рассказал Ратас.

Он объяснил невозможность изменения политики Эстонии по отношению к России кризисом в отношениях Брюсселя и Москвы.

"По всей вероятности, все партнеры по коалиции хотели бы выстраивать отношения (с Россией - ИФ). Россия - наш сосед, как Латвия или Финляндия. Но мы все знаем нынешнюю ситуацию между Европейским союзом и Россией. А Эстония - член Европейского союза", - сказал эстонский премьер, также подтвердив намерение голосовать за продление санкций против России. "Как я и сказал, Эстония для Европейского союза - очень стабильный партнер. Если мы хотим, чтобы Европейский союз продолжал существовать, то да (будем голосовать за продление санкций - ИФ). Сейчас там (в ЕС) 27 государств и невозможно, чтобы одно из них сделало бы что-то на сто процентов отличающееся", - пояснил Ратас.

Глава эстонского правительства также отметил, что изменений в политике Эстонии по отношению к НАТО не будет. "Да, Эстония член НАТО, и очень активный член, это важно для нашей страны. Можно сказать, что последние 25 лет наша внешняя политика и политика безопасности была очень стабильной", - сказал он.

По его мнению, Эстония в значительной мере лишена возможности самостоятельно формулировать политику по отношению к России, а необходимость санкций диктуется международным правом.

"Россия - наш сосед, там большой рынок, многие фирмы хотят там работать. Но ситуацию в Эстонии мы формулируем вместе с Европейским союзом и нашими партнерами, например, Финляндией. У нас больше нет с Россией таких тесных экономических связей, как раньше. Что касается санкций, то они влияют на все европейские государства. Но это не самое важное. Важнее то, что мы действуем в рамках международного права", - сказал премьер-министр.

Он также отверг предположение, что часть политиков из Центристской партии, в частности, Яна Тоом, находятся под влиянием Кремля. "Разумеется, нет. Я считаю, что все они (члены партии - ИФ) хотят, чтобы Эстония была сильной и становилась лучше с каждым годом. Яна Тоом - член нашей партии, очень сильный политик. Мой ответ - Кремль на нашу партию не влияет. На нас влияет наша программа, то, что думают люди здесь, в Эстонии", - подчеркнул Ратас, заявив, что в Центристской партии нет людей, которые чувствовали бы симпатию к Кремлю.