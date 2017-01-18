Американцам не понравился твиттер Трампа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Более двух третей американцев считают активное использование твиттера избранным президентом США Дональдом Трампом для общения с нацией неудачным решением, свидетельствуют результаты опроса The Wall Street Journal/NBC News.

Как пишет WSJ, 69% опрошенных согласились с утверждением, что "такие сообщения без тщательной проверки могут в одно мгновение привести к непреднамеренным серьезным последствиям". При этом о такой практике неодобрительно отозвались 47% республиканцев, около 66% независимых избирателей и 89% демократов.

Лишь 26% респондентов положительно отозвались об активности будущего президента в твиттере, поскольку "она позволяет президенту незамедлительно и напрямую общаться с людьми". Среди республиканцев этот показатель существенно выше - 46%.

В целом подход Трампа к общению в социальных сетях не одобряют все возрастные группы, на удивление высокой оказалась и доля молодых американцев (от 18 до 34 лет), отрицательно отозвавшихся о твиттере будущего президента - 76%.

Практические каждое утро Трамп публикует несколько сообщений в соцсети на самые разные темы - от здравоохранения и внешней политики до критики телешоу Saturday Night Live, в котором его пародируют.

Опрос проводился 12-15 января, выборка - 1000 взрослых американцев (18 лет и старше), погрешность - плюс-минус 3,1 процентного пункта.