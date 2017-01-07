СБУ назвала недопустимым обнародование Савченко списков пленных в Донбассе

Ранее депутат написала о таких планах в соцсети, она также подтвердила свою встречу в начале декабря с лидерами ДНР и ЛНР

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины проведет разъяснительную работу с депутатом Рады Надеждой Савченко, которая заявила о намерении обнародовать списки пленных и пропавших без вести в Донбассе.

"Списки нам, конечно, известны. Мы работаем с этими списками. Я лишь могу сказать, что есть определенные законы, которые ограничивают выброс любой информации, связанной с персональными данными. (...) Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром", - заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

Он подчеркнул, что "ни в коем случае" нельзя распространять информацию, которая может "навредить не только ребятам, которые находятся там, но и их близким, родственникам".

"Не сомневайтесь: мы обязательно проведем определенную работу в рамках действующего законодательства", - сказал Тандит, отвечая на вопрос о том, проведет ли СБУ разъяснительную работу с Савченко.

Ранее Савченко написала на своей странице в фейсбуке о планах в ближайшее время обнародовать списки военнопленных и пропавших без вести на Донбассе.