Британский верховный суд огласит вердикт по Brexit 24 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Великобритании 24 января огласит вердикт по вопросу о том, может ли премьер страны Тереза Мэй запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента, сообщают в среду британские СМИ.

Слушания проводят 11 судей.

Со своей стороны, Мэй выражала готовность начать в марте 2017 года процесс вывода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, в прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода страны из Евросоюза.

Правительство настаивало на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

В случае, если верховный суд обяжет правительство вынести вопрос о Brexit на рассмотрение парламента, то, как ожидается, депутаты поддержат планы правительства по уходу из ЕС.