В мире Крушение "Боинга" под Бишкеком

Киргизский оппозиционер заявил о контрабанде на борту разбившегося "Боинга"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рухнувший на поселок в Киргизии турецкий грузовой самолет "Боинг 747-400" перевозил в республику контрабанду, утверждает лидер оппозиционной парламентской фракции "Ата-Мекен" (Родина) Омурбек Текебаев.

На заседании парламента в четверг он заявил, что располагает сведениями о наличии на борту самолета контрабанды, которую должны были выгрузить в Киргизии. Парламентарий добавил, что "необходимо все выяснить и наказать виновных".

Между тем в аэропорту "Манас", где должен был приземлиться самолет, "Интерфаксу" сообщили, что выполнявший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул "Боинг" никогда не обслуживался в воздушно-грузовом центре аэропорта и на его борту не было груза, предназначенного для Киргизии. "В аэропорту "Манас" данный рейс осуществлял только техническую посадку для дозаправки и смены экипажа, так как по требованию Гражданской авиации Турции экипаж подлежит замене при полете более шести часов", - сказал собеседник агентства.

"В самолете "Боинг-747" не было груза, предназначенного для Киргизии", - подчеркнул собеседник агентства.

Между тем в медицинских учреждениях киргизской столицы остаются 15 человек, в том числе семь детей, пострадавших в результате авиакатастрофы. Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии, "состояние пациентов соответствует тяжести полученных травм, один из пострадавших Рахманов Сагынбек с диагнозом "Ожог пламенем туловища, верхней и нижней конечностей 40-45%" остается в отделении реанимации".

Как отметил собеседник агентства, с 16 января количество пострадавших увеличилось: было 12 человек, но 18 января в больницы поступили родственники погибших, тяжело переживающие потерю близких.

Боинг 747-400" турецкой авиакомпании, следовавший из Гонконга в Стамбул через столицу Киргизии, при заходе на посадку рухнул на дачный поселок Дача Суу, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас". Самолет перевозил 85 тонн груза, преимущественно товары народного потребления и электронику. "Боинг" упал на жилые дома. Большинство жертв авиакатастрофы - жители поселка, которые оказались придавлены обломками самолета. В списке погибших значатся 38 человек, включая четырех членов экипажа самолета.

Крушение "Боинга" под Бишкеком

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Теги: Киргизия, Бишкек, Боинг, Омурбек Текебаев
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