Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула выбрал цель случайно

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Абдулкадир Машарипов, устроивший стрельбу в стамбульском клубе "Рейна" в новогоднюю ночь, случайным образом выбрал место для террористического акта, сообщает в четверг газета "Хюрриет".

Изначально в новогоднюю ночь террорист планировал привести в действие взрывное устройство на площади Таксим, но был вынужден отказаться от этого плана из-за большого числа находившихся там полицейских. "Я пришел на площадь Таксим в канун Нового года, однако там была усилена охрана. Было невозможно совершить там атаку", - приводит издание слова Машарипова.

В результате стрельбы, открытой в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, погибли 39 человек, около 70 получили ранения. В ходе масштабной полицейской операции был задержан выходец из Узбекистана Машарипов, который позже признался в том, что именно он организовал теракт.