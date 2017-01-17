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В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула

Сообщается, что подозреваемый, которого не могли найти больше двух недель, скрывался в квартире у знакомого

В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула
Полицейское заграждение на месте теракта в клубе "Рейна" в Стамбуле
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Турции задержан исполнитель теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в одном из стамбульских клубов, передает во вторник Associated Press со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что подозреваемый был задержан в западном районе Стамбула, Эсеньюрте, в ходе полицейской спецоперации.

Турецкое агентство Ihlas утверждает, что это - уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого ранее называли подозреваемым в осуществлении атаки. По сведениям агентства, он скрывался в квартире у знакомого.

В результате теракта в Стамбуле в ночь на 1 января погибли 39 человек, 65 получили ранения. Преступник успел сделать 180 выстрелов, опустошив 6 обойм. После этого он проник на кухню заведения, переоделся и, воспользовавшись паникой, уехал из ночного клуба на такси.

Теги: Стамбул, Турция
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