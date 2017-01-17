В Турции задержан исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Турции задержан исполнитель теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в одном из стамбульских клубов, передает во вторник Associated Press со ссылкой на местные СМИ.
Сообщается, что подозреваемый был задержан в западном районе Стамбула, Эсеньюрте, в ходе полицейской спецоперации.
Турецкое агентство Ihlas утверждает, что это - уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, которого ранее называли подозреваемым в осуществлении атаки. По сведениям агентства, он скрывался в квартире у знакомого.
В результате теракта в Стамбуле в ночь на 1 января погибли 39 человек, 65 получили ранения. Преступник успел сделать 180 выстрелов, опустошив 6 обойм. После этого он проник на кухню заведения, переоделся и, воспользовавшись паникой, уехал из ночного клуба на такси.