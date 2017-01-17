Исполнитель новогоднего теракта в Стамбуле признал вину

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Стамбула Кадир Топбаш во вторник заявил, что задержанный по обвинению в нападении на ночной клуб "Рейна" в Новый год Абдулкадир Машарипов признал вину, передает телеканал CNN Turk.

По словам губернатора, на то, что именно Машарипов совершил нападение, указали и его отпечатки пальцев, взятые после задержания. Топбаш добавил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России).

Губернатор добавил, что 33-летний узбек Машарипов говорит на четырех языках и проходил тренировки в Афганистане.

Вместе с главным подозреваемым были задержаны четверо граждан Ирака - один мужчина и три женщины. В квартире, где жил Машарипов обнаружены 197 тыс. долларов. После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 50 человек, в том числе выходцы из Египта, Киргизии, Сомали и Сенегала.

Ранее турецкое государственное телевидение сообщило, что Машарипов был задержан в ходе масштабной полицейской операции в квартире в стамбульском квартале Эсенъюрт, где он скрывался вместе с четырехлетним сыном. Тем самым слухи о его побеге из страны после устроенной в ночном клубе стрельбы были опровергнуты.

В сообщении отмечалось, что исполнитель теракта жил в квартире, которую арендовал проживающий в Стамбуле гражданин Турции. Квартиросъемщик также был задержан.

Телевидение отмечает, что Машарипов был хорошо подготовленным киллером, который ранее воевал в Сирии на стороне исламистов.

В результате стрельбы, устроенной в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, погибли 39 человек, около 70 получили ранения. Ответственность на себя взяла запрещенная в РФ террористическая организация ИГ.