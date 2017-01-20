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Мексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в США

Процесс занял больше года

Мексиканского наркобарона Эль Чапо экстрадировали в США
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Крупнейшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного под прозвищем "Коротышка" (El Chapo), экстрадировали в США, сообщает в пятницу МИД Мексики.

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Гусман был пойман властями Мексики в 2014 году и помещен в особо охраняемую тюрьму Альтиплано, откуда тот сбежал через полтора года, которые ему понадобились, чтобы выкопать полуторакилометровый тоннель. В январе 2016 года Гусмана вновь поймали; задержание проходило при участии морской пехоты, а "Коротышке" почти удалось скрыться в канализации. После поимки его поместили в ту же тюрьму, откуда он выбрался полгода назад, а позже перевели в другую - на границе с США.

"Коротышка" - один из самых опасных и разыскиваемых преступников в мире, а также один из самых крупных наркодилеров в истории. Американские власти добивались его экстрадиции еще до повторного побега. В США его обвиняют не только в наркоторговле, но и в убийствах. Запрос на экстрадицию Гусмана сделал сразу два штата - Калифорния и Техас, где ему может грозить смертная казнь. Куда именно везут наркобарона, не сообщается.

Процесс экстрадиции занял больше года. Власти Мексики одобрили выдачу Гусмана еще в мае 2016 года. Но его адвокаты подали пять апелляций, которые в четверг были отклонены.

Теги: Мексика, США, Хоакин Гусман
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