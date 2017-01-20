Минюст США поблагодарил Мексику за экстрадицию Эль Чапо

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минюст США выпустил заявление, подтверждающее экстрадицию в США знаменитого мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо ("Коротышка"). Ведомство благодарит Мексику за оказанное содействие.

"Министерство Юстиции выражает благодарность правительству Мексики за широкое сотрудничество и помощь в обеспечении экстрадиции Гусмана Лоэры в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении.

Между тем, неназванный высокопоставленный чиновник из администрации США сообщил агентству Associated Press, что Гусмана забрали из тюрьмы в городе Сьюдад-Хуарес, который находится на границе с Техасом. По его сведениям, самолет с Эль Чапо вылетел из Нью-Йорка в 5:30 по местному времени (1:30 по Москве). Куда везут преступника, не сообщается.

Запрос на экстрадицию подали сразу два американских штата - Калифорния и Техас. В последним Эль Чапо грозит смертная казнь.

Ранее об экстрадиции Гусмана в США сообщил МИД Мексики. Процесс занял больше года, во многом из-за апелляций адвокатов Эль Чапо.