Мэр Нью-Йорка и известные актеры вышли на акцию против Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, американские актеры Роберт де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало, кинорежиссер-документалист Майкл Мур и другие приняли участие в акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа.

Акция в Нью-Йорке началась с зачитывания выдуманных сообщений из твиттера от лица избранного президента актером Робертом де Ниро. За ним последовали выступления Мура, Болдуина, де Блазио, Руффало и других.

Майкл Мур назвал Трампа "социопатом" и выразил мнение, что "он не продержится четыре года". Режиссер призвал к объявлению "100 дней протеста" против Трампа с момента начала его президентства. Кроме того, Мур призвал к массовой организованной акции протеста в связи с церемонией инаугурации Трампа в пятницу