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Белый дом останется без домашних животных впервые за 150 лет

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп завершит переезд в Белый дом в считанные часы после инаугурации 20 января - традиция предполагает, что первую ночь после присяги новый глава государства проводит в своей резиденции, однако впервые за 150 лет семья президента не привезет с собой в Вашингтон домашних животных.

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По данным Музея президентских питомцев, начиная с Теодора Рузвельта (то есть с 1901 года) в Белом доме всегда были собаки, которые пользовались неизменной популярностью у большинства американцев, независимо от их партийной принадлежности. Нередко в дополнение к ним первая семья США заводила и других животных. "Первые семьи с домашними животными заставляют нас осознать, что они такие же люди, как и мы, - заявила основатель музея Клер Маклин в интервью телеканалу CBS. - Научить детей, да и взрослых различать президентов США по домашним животным проще, чем по какому-либо другому признаку".

Ранее планировалось, что младший сын Трампа получит в подарок собаку породы голдендудль (гибрид золотого ретривера и пуделя), цвет шерсти которой очень близок к редкому оттенку волос будущего президента США. Щенка даже назвали Паттоном в честь одного из любимых Трампов героев военной истории - генерала Джорджа Смита Паттона-младшего, одного из основных командующих войсками США в Европе во время Второй мировой войны. Однако, по данным New York Post, в ожидании переезда Трампов друг семьи Лоис Поуп так привязалась к щенку, что не смогла с ним расстаться.

В семье президента Барака Обамы две португальские водяные собаки - Бо и Санни. У его предшественника Джорджа Буша-младшего был шотландский терьер по кличке Барни Буш, а у семьи Клинтонов - лабрадор-ретривер Бадди и кот Сокс. В разное время президенты США держали лошадей и птиц, а у 27-го главы государства Уильяма Тафта были козел и молочная корова. Президенту Джону Адамсу маркиз де Лафайет подарил аллигатора, который жил в одной из ванных комнат Белого дома, приводя в ужас гостей. Супруга Адамса Луиза разводила гусениц тутового шелкопряда.

Теги: Дональд Трамп, Белый дом
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