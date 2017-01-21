ВМС Португалии приступили к слежению за авианосной группой РФ в Атлантике

НАТО будет следить за российской корабельной группой на всем протяжении ее следования вдоль берегов стран-членов альянса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сразу три корабля военно-морских сил (ВМС) Португалии начали слежение за передвижением авианосной ударной группы Северного флота в Атлантике, которая в пятницу вышла из Средиземноморья, сообщили британские СМИ. По их данных, после прохождения через Гибралтарский пролив российскую авианосную группу, направляющуюся на базу в Североморск после завершения похода в Средиземноморье, в Атлантике ожидали португальский патрульный корабль "Фигейра-да-Фош", а также патрульные катера "Орион" и "Кассиопея".

Ранее, когда группа еще находилась в западной части акватории Средиземного моря, за возглавляющим ее тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" и входящим в ее состав авианосцем "Адмирал Кузнецов" вел наблюдение патрульный корабль ВМС Испании "Касадора". Над районом нахождения кораблей группы осуществляли разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты США и Испании.

Как сообщалось, в пятницу в районе полудня по московскому времени корабли авианосной ударной группы Северного флота, пройдя через Гибралтарский пролив, вошли в Атлантику.

Тем временем, военно-морское командование НАТО сообщило, что слежение за российской корабельной группой будет осуществляться на всем протяжении ее следования вдоль берегов стран-членов альянса.

Позднее в Атлантике российскую авианосную группу готовятся встретить и сопровождать корабли Великобритании, Норвегии и других стран НАТО. Для этой миссии, в частности, британское командование привело в состояние готовности один эсминец и один фрегат.

"Российский ВМФ является боеспособным флотом, - сказал глава Военно-морского командования вице-адмирал Клайв Джонстон, - Вот почему слежение за его кораблями входит в наши планы".

"Что касается группы (авианосца - ИФ) "Кузнецова", то мы изучили, насколько смогли, как она действует", - отметил Джонстон. По его словам, Военно-морское командование НАТО продолжит собирать и предоставлять странам-членам альянса информацию о действиях российской авианосной ударной группы в тех масштабах, которые будут затребованы их флотами.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что авианосная группа покидает Средиземное море в рамках сокращения группировки Вооружённых сил РФ в Сирии. Это связано с перемирием, которое действует в Сирии с 30 декабря прошлого года.