Посольство США не подтвердило участие Вашингтона во встрече в Астане

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В дипломатической миссии США в Казахстане не располагают данными об участии представителей Вашингтона в межсирийских переговорах в Астане 23 января.

"19 января дипломатическая миссия США в Казахстане получила приглашение на планируемые переговоры в Астане", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" пресс-атташе посольства Рен Ельхай.

"Приглашение было передано в Вашингтон, и мы пока не можем подтвердить, кто будет представлять Соединенные Штаты на переговорах, если решение об участии все же будет принято", - отметил он.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве рассчитывают, что администрация избранного президента США Дональда Трампа делегирует на межсирийскую встречу в Астане 23 января.

"Надеемся, что администрация Дональда Трампа так же сможет делегировать ближневосточного эксперта, учитывая, что Россия и США являются сопредседателями Международной группы поддержки Сирии", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым.