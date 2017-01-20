Президент США Трамп обещал не навязывать американский образ жизни другим странам

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи обещал не навязывать американский образ жизни другим странам.

"Мы будем искать дружбы с остальными странами мира, но мы будем делать это с пониманием того, что все страны имеют право на то, чтобы ставить свои интересы на первое место", - подчеркнул он.

"Мы не стремимся навязывать наш образ жизни никому. Пусть он лучше будет примером для остальных. Мы будем светить тем, кто последует за нами", - сказал Трамп.

При этом он обещал руководить Соединенными Штатами, основываясь исключительно на интересах страны. "Мы смотрим только в будущее", - заявил президент США Трамп.

"Мы защищали границы других стран, пока отказывались защищать собственные. Это право любой нации - ставить свои интересы на первое место", - добавил он.

"Мы будем укреплять существующие альянсы и создавать новые и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма", - сказал президент.

"С этого дня и впредь на первом месте будет только Америка", - заявил он в ходе своей речи в Вашингтоне. "Мы сделаем так, что Америкой снова будут гордиться. И да, сделаем Америку снова великой!"- этими словами завершил свою речь президент.

В своей речи Трамп также пообещал "вернуть американцам работу и восстановить страну руками американцев и трудом американцев". А также новый президент США пообещал восстановить инфраструктуру, промышленность, новые технологии и армию.

В пятницу 20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации 45-го президента США.