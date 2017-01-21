Посольство Ирана сообщило о предстоящих двух днях межсирийских переговоров

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Межсирийские переговоры в Астане продлятся два дня, 23 и 24 января, сообщили в посольстве Ирана в Казахстане.

"Переговоры в Астане, принимаемые Казахстаном при наблюдательстве России, Турции и Исламской Республики Иран пройдут 23 и 24 января", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

"Целями повестки дня переговоров является укрепление перемирия, эффективное противостояние терроризму и проведение сирийского диалога между представителями сирийского правительства и оппозиции, для подготовки к достижению политическим решениям по сирийскому кризису", - отмечают в дипмиссии.