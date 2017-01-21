Песков назвал маловероятным заключение каких-либо сделок в Астане по Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Без участия США конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно, заявляют в Кремле.

"Очевидно, что без участия США конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно," - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли российско-американская сделка по Сирии, он отметил: "По Сирии нужна не сделка, а сотрудничество".

Песков подтвердил, что иранские представители выразили недовольство приглашением представителей США на переговоры в Астану по Сирии. "Да, иранцы высказались против участия. Вместе с тем Россия - об этом говорил наш министр иностранных дел - действительно, пригласила американских представителей, экспертов для участия", - отметил пресс-секретарь.

В этом, по его словам, были определенные разногласия между Москвой и Тегераном.

"Но слишком сложная субстанция, чтобы была полная гармония в подходах, - отметил Песков. - Поэтому какие-либо сделки там, наверное, маловероятны, слишком много сторон задействовано в процессе".