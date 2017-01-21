Шесть бомбардировщиков РФ нанесли удар по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор

По данным Минобороны, самолеты вылетели из России и после авиаудара вернулись на аэродромы базирования

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в субботу взлетели с территории России и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы. Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов", - сообщили российские военные.

По данным Минобороны, прикрытие бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сказали военном ведомстве.