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Меркель высказалась за поиск компромисса с Трампом в экономике и военной сфере

При этом канцлер Германии выразила уверенность в том, что трансатлантические отношения не утратят свою важность для США при новом президенте

Меркель высказалась за поиск компромисса с Трампом в экономике и военной сфере
Ангела Меркель
Фото: Reuters

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу заявила, что намерена работать над сближением позиций Германии и США при американском президенте Дональде Трампе как в военной, так и в торговой сферах.

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"Я уверена, что это пойдет нам на пользу, если мы будем сотрудничать (с Вашингтоном - ИФ) на основе правил, общих ценностей и взаимодействия в вопросах международной экономики, международной торговли, а также вносить вклад в военные альянсы", - сказала она журналистам.

При этом Меркель выразила уверенность в том, что трансатлантические отношения не утратят свою важность для США при Трампе.

Ранее Трамп в интервью журналистам назвал политику Меркель в отношении мигрантов "катастрофической ошибкой", он также предрек распад Евросоюза и назвал НАТО пережитком прошлого.

Кроме того, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. По мнению Трампа, альянс неэффективен, а вклад европейских союзников США в организацию недостаточен. Позднее советники Трампа попытались смягчить формулировки, утверждая, что лишь некоторые элементы НАТО устарели, но альянс сохраняет важность.

Трамп заявлял, что США надлежит дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза. По словам избранного президента, НАТО дорого обходится США, и страна уже не может себе этого позволить.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурацииЦерковная служба в преддверии церемонии инаугурации в церкви св. Иоанна в ВашингтонеБарака Обама с женой Мишель перед встречей избранного президента США Дональда Трампа в Белом домеБывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурацииВице-президент США Майк Пенс прибывает на церемонию президентской инаугурацииПрезидент США Дональд Трамп и бывший президент США Барак Обама
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурации
Теги: Германия, Ангела Меркель, США, Дональд Трамп
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