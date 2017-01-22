Бывший президент Гамбии покинет страну

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Гамбии Яйя Джамме, потерпевший поражение на выборах, уедет из страны и прекратит политическое противостояние, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Ранее Джамме отказался признавать поражение на выборах и покидать свой пост по истечении срока полномочий 19 января. В связи с этим лидеры соседних стран объявили о готовности ввести войска в Гамбию.В полночь пятницы африканские страны начали операцию, стремясь вынудить Джамме передать власть избранному президенту Адаме Барроу.

Из-за политического кризиса из Гамбии в Сенегал бежали около 45 тысяч человек. Среди них большинство - женщины и дети.

Яйя Джамме был президентом с 1994 года. Он проиграл на выборах в декабре и объявил их недействительными из-за нарушений.