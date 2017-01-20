Африканские страны приостановили военную операцию в Гамбии

Экс-президенту Яйя Джамме дают время до полудня пятницы на то, чтобы сложить с себя полномочия

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Военная операция вооруженных сил африканских стран в Гамбии приостановлена с целью создания условий для переговоров с гамбийским президентом Яйя Джамме, чтобы убедить его оставить свой пост мирным путем, сообщают в четверг СМИ.

В Гамбию направилась делегация Гвинеи, Мавритании и Либерии во главе с гвинейским президентом Альфа Конде.

"Если к полудню (пятницы - ИФ) он (Джамме - ИФ) не согласится отойти от власти, то мы начнем военное вторжение под флагом президента Конде", - заявил глава Экономического сообщество стран западной Африки (ЭКОВАК) Марсель Алайн де Союза.

Победивший на президентских выборах оппозиционный лидер Адама Барроу уже принес присягу в посольстве Гамбии в Дакаре. Вместе с тем, Джамме, возглавляющий страну с 1994 года, считает, что процесс голосования проходил с "серьезными нарушениями" и призывает к новым выборам.

Африканский союз и Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что с 19 января они признают единственного главу государства - Барроу. О его признании объявил также Совет безопасности ООН.

Ранее большинство стран Западной Африки объявили о готовности к военному вторжению в Гамбию в случае, если дипломатическим путем не удастся убедить президента страны Джамме уйти в отставку после истечению срока его мандата.