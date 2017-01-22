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Во Франции стартовал первый тур праймериз левых партий

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Первый тур праймериз социалистов начался во Франции в воскресенье.

Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени (11:00 по Москве) и будут работать до 19:00 (21:00 по московскому времени).

В выборах, по итогам которых определится единый кандидат в президенты страны, участвуют семь человек. Согласно опросам, фавориты - представители Социалистической партии: экс-премьер Манюэль Вальс и бывшие министры Арно Монтебур и Бенуа Амон.

Также участвуют в выборах Жан-Люк Беннамиас, Венсан Пейон, Франсуа де Рюжи, Сильвиа Пинель.

Ожидается, что по итогам первого тура ни один из кандидатов не достигнет рубежа в 50% голосов, и потому 29 января будет организован второй тур. В него пройдут два кандидата, показавшие наилучшие результаты в первом.

Задача французских левых - найти единого кандидата в ситуации, когда действующий глава государства - социалист Франсуа Олланд - заявил, что не будет добиваться переизбрания.

При этом опросы показывают, что победитель праймериз, кто бы им ни стал, вероятно, не сможет пройти во второй тур президентских выборов.

Выборы президента Франции пройдут весной 2017 года.

Теги: Франция
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