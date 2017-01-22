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Делегация РФ отправилась на встречу с представителями сирийской оппозиции в Астане

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская делегация поехала на встречу с сирийской оппозицией в Астане, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Сейчас проходят двусторонние встречи. Россияне встретились с турками, иранцами. Сейчас поехали на встречу с оппозицией", - сказал он.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на межсирийских переговорах возглавляет директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин, группу российских военных экспертов - заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов.

Между тем, близкий к переговорам источник сообщил "Интерфаксу" в воскресенье, что участие в межсирийских переговорах примет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Лаврентьев приехал на межсирийские переговоры, он в Астане", - сказал он.

23 января в Астане стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией.

Теги: Казахстан, Астана, Сирия
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