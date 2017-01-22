Делегацию РФ на межсирийских переговорах в Астане возглавил Вершинин

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российскую делегацию на межсирийских переговорах в Астане возглавляет директор Ближневосточного департамента МИД РФ Сергей Вершинин, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"От российской стороны делегацию возглавляет Вершинин", - сказал он.

В свою очередь источник в Москве рассказал агентству, что группу российских военных экспертов на переговорах в Астане возглавляет заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов.

По его словам, представители Минобороны России будут работать в составе российской делегации, которая примет участие в межсирийской встрече в Астане 23 января.

"Генерал Гаджимагомедов принимал участие во многих консультациях и переговорах по Сирии, в том числе, по выработке режима прекращения огня", - сказал собеседник "Интерфакса".

Между тем, как стало известно в воскресенье, делегацию вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане возглавил один из руководителей группировки "Джейш аль-Ислама". "Мухаммед Аллюш приехал в Астану. Он возглавляет делегацию оппозиции", - сказал агентству источник, близкий к переговорам.

Он отметил, что делегация сирийской оппозиции прибыла в Астану в ночь на воскресенье.

23 января в Астане стартуют переговоры по сирийскому урегулированию, организованные Россией и Турцией.