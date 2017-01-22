Трамп сравнил свою инаугурацию с церемонией Обамы по числу смотрящих

Как отметил новый президент США, у него оказалось больше на 11 млн зрителей, чем у Барака Обамы в 2013 году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в воскресенье, что церемонию его инаугурации посмотрели на 11 млн человек больше, чем публичную церемонию вступления Барака Обамы во второй срок в 2013 году.

"Вау, появились телевизионные рейтинги: 31 млн человек смотрели инаугурацию, это на 11 млн больше, чем отличные рейтинги 4 года назад", - написал он в своем твиттере.

Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.

Президент также добавил: "Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что только прошли выборы! Почему эти люди не голосовали".

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января.