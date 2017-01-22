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Трамп не против мирных акций и признал право выражать собственное мнение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уважает мирные акции протеста.

"Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества. Даже если я не всегда с ними согласен, я признаю право людей выражать свое мнение", - написал он в своем твиттере.

Ранее в воскресенье Трамп также прокомментировал массовые протесты, выразив удивление: "Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что только прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?".

В воскресенье телеканал CNN передал, что более 1 млн человек вышли на улицы США накануне, чтобы выразить протест Трампу.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января.

Инаугурация Дональда Трампа

13 фотографий
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурацииЦерковная служба в преддверии церемонии инаугурации в церкви св. Иоанна в ВашингтонеБарака Обама с женой Мишель перед встречей избранного президента США Дональда Трампа в Белом домеБывший президент США Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурацииВице-президент США Майк Пенс прибывает на церемонию президентской инаугурацииПрезидент США Дональд Трамп и бывший президент США Барак Обама
Избранный президент США Дональд Трамп перед церемонией инаугурации
Теги: США, Дональд Трамп
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