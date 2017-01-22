Трамп не против мирных акций и признал право выражать собственное мнение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что уважает мирные акции протеста.

"Мирные протесты являются отличительной особенностью нашего демократического общества. Даже если я не всегда с ними согласен, я признаю право людей выражать свое мнение", - написал он в своем твиттере.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 января 2017 г.

Ранее в воскресенье Трамп также прокомментировал массовые протесты, выразив удивление: "Смотрел вчера протесты, и у меня сложилось впечатление, что только прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?".

В воскресенье телеканал CNN передал, что более 1 млн человек вышли на улицы США накануне, чтобы выразить протест Трампу.

Инаугурация Дональда Трампа прошла 20 января.