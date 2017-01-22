Трамп прочитал оставленное для него в Овальном кабинет письмо Обамы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прочитал письмо, по традиции оставленное его предшественником Бараком Обамой в Овальном кабинете, передает в воскресенье The Hill.

"Я только что ходил в Овальный кабинет и обнаружил это прекрасное письмо от президента Обамы, - сказал Трамп. - Было очень мило с его стороны написать его, и мы будем это ценить. Мы сохраним его, и даже не намекнем прессе, о чем оно", - добавил он.

Издание напоминает, что общее содержание записок, оставленных предыдущими президентами США своим преемникам, было известно. Так, Джордж Буш-младший предупреждал Обаму о том, что "критики будут неистовствовать", а "друзья разочаруют". А Билл Клинтон пожелал Бушу "успеха и большей удачи".