Истребители НАТО отработают бреющие полеты над Эстонией

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Базирующиеся в Эстонии на авиабазе Эмари (Amari) самолеты НАТО совершат полеты на низких высотах над территорией страны. Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Сил обороны Эстонии, немецкие истребители Eurofighter в течение рабочей недели будут парами совершать полеты на низких высотах (не ниже 500 футов или 152 метров) вдали от населенных пунктов в первой половине дня.

Полеты выполянются на основании соглашений между странами НАТО в специально отведенных для этого зонах. Такие зоны для полетов на малых высотах выделены всеми правительствами стран Балтии.

ВВС НАТО находятся на территории стран Балтии в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда они стали членами альянса. На саммите в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

"Пребывание самолетов НАТО в странах Балтии является частью концепции "умной обороны", целью которой является сбережение ресурсов государств альянса", - сообщили в пресс-службе Сил обороны.

На эстонской авиабазе Эмари в настоящее время базируются самолеты ВВС Германии, которые переняли миссию охраны воздушного пространства стран Балтии 31 августа прошлого года. Второй участвующий в миссии авиаотряд дислоцирован в Литве, на авиабазе в Шяуляе.