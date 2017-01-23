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Трамп пригласил премьера Израиля посетить Вашингтон в феврале

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приехать в Вашингтон в феврале, сообщает в воскресенье Jerusalem Post.

В воскресенье вечером политики в течение получаса разговаривали по телефону, Трамп назвал беседу "очень милой". Американский лидер предложил главе правительства Изриаля личную встречу, точная дата будет определена в ближайшие дни, сообщают в офисе премьера.

Нетаньяху и Трамп обсудили ядерную сделку с Ираном и конфликт с Палестиной - именно в этом вопросе Тель-Авив особенно рассчитывает на поддержку США. "Президент подчеркнул важную роль, которую США отводят тесному сотрудничеству с Израилем в сферах обороны, разведки и обеспечения безопасности, что отражает глубокое и прочное партнёрство между нашими странами", - говорится в сообщении, распространенном Белым домом. Трамп отметил свою беспрецедентную приверженность обеспечению безопасности Израиля и подчеркнул, что борьба с ИГ (группировка запрещена в РФ) и другими исламскими террористическими группами будет приоритетом для его администрации.

"Американский лидер сделал акцент на том, что переговоры об установлении мира между Израилем и палестинцами могут вестись только напрямую двумя сторонами и что США будут вплотную работать с Израилем, чтобы добиться прогресса на этом направлении", - отмечается в сообщении.

Сегодня же Израиль объявил о строительстве почти 600 домов в Восточном Иерусалиме, несмотря на резолюцию Совбеза ООН, запрещающую строительство на оккупированных палестинских территориях.

Кроме того, ранее стало известно, что администрация президента США начала подготовку к переговорам о переносе посольства США в Иерусалим. Власти страны воспринимают этот шаг как признание города "единой столицей государства Израиль".

Теги: Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, США, Израиль
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